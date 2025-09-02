Seduc organiza grande final do SuperChef da Educação 2025 nesta quarta-feira (3) Cuiabá será palco da grande final do “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025”, organizado pela Secretaria de Estado de Educação...

Cuiabá será palco da grande final do “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025”, organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), nesta quarta-feira (3.9). Os três primeiros colocados ganharão R$ 9 mil pelo 1º lugar, R$ 7 mil pelo 2° e R$ 5 mil pelo 3º lugar. Os pratos serão avaliados por critérios como originalidade, sabor, apresentação e viabilidade de aplicação no cardápio escolar.

