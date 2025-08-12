Seduc participa de oficinas para planejamento do novo Plano Nacional de Educação A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) participa desta terça-feira (12.8) até o dia 15 de agosto, do Encontro Estadual de Cooperação...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) participa desta terça-feira (12.8) até o dia 15 de agosto, do Encontro Estadual de Cooperação Técnica – Planos Decenais de Educação, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O encontro tem o objetivo de disseminar a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE) e promover oficinas formativas sobre o seu planejamento. O Encontro reúne equipes técnicas da Seduc, Diretorias Regionais de Educação (DREs), gestores municipais e representantes de instituições ligadas a educação.

