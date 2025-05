Momento MT |Do R7

Seduc promove debate sobre prevenção e combate ao abuso sexual com webinar Escola que Olha, Protege As ações da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) alusivas ao Maio Laranja, mês de prevenção e combate ao abuso e exploração...

As ações da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) alusivas ao Maio Laranja, mês de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, prosseguem até o dia 28 deste mês, quando será realizado o webinar “Escola que Olha, Protege”. A transmissão ocorre a partir das 9h (horário de Cuiabá), via canal da Seduc no YouTube.

