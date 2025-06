Seduc prorroga campanha para engajar grêmios estudantis na mobilização do Censo Escolar 2025

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorrogou o prazo de encerramento da campanha de mobilização sobre o Censo Escolar 2025 e atualização cadastral dos estudantes para o dia 27 de junho. O prazo terminaria nesta sexta-feira (20). Objetivo da campanha é fazer com que os grêmios estudantis usem a criatividade e as redes sociais para ampliar a participação dos alunos na atualização dos dados. A equipe que gerar o maior engajamento ganhará 10 headphones com conexão bluetooth.

