Seduc realiza 1º Fórum de Prefeitos pela Educação em Cuiabá A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), com apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), realiza de 25 a 26 de março...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), com apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), realiza de 25 a 26 de março, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá, o 1º Fórum de Prefeitos pela Educação. Objetivo é fortalecer o Regime de Colaboração entre Estado e Municípios e apresentar diretrizes educacionais para 2025, focadas na qualificação do ensino e na melhoria da aprendizagem.

