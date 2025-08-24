Logo R7.com
Seduc realiza 2º Encontro dos Grêmios Estudantis em Cuiabá nesta segunda-feira (25)

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), realiza, nesta segunda-feira (25.8), das 9h às 16h, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, o 2º Encontro dos Grêmios Estudantis do Estado, com o tema “Juventude em Movimento, Liderança que Transforma”.

