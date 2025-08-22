Seduc realiza 2º Encontro dos Grêmios Estudantis para fortalecer protagonismo juvenil nas escolas O Governo de Mato Grosso realiza, nesta segunda-feira (25), das 9h às 16h, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, o 2º Encontro dos...

O Governo de Mato Grosso realiza, nesta segunda-feira (25), das 9h às 16h, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, o 2º Encontro dos Grêmios Estudantis do Estado, com o tema “Juventude em Movimento, Liderança que Transforma”. O evento organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) reunirá, aproximadamente, 1.500 estudantes líderes e membros de 506 grêmios de todas as regiões do estado para um dia de formação, troca de experiências e incentivo ao protagonismo juvenil.

