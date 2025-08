Momento MT |Do R7

Seduc realiza em Poconé IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente Mais de 120 estudantes participam da Etapa Estadual da Conferência Nacional InfantoJuvenil pelo Meio Ambiente, no Sesc Pantanal, em...

Mais de 120 estudantes participam da Etapa Estadual da Conferência Nacional InfantoJuvenil pelo Meio Ambiente, no Sesc Pantanal, em Poconé, nos dias 5 a 7 de agosto. O objetivo do evento é o protagonismo dos estudantes por meio de projetos que evidenciem as potencialidades e contexto socioambiental.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: