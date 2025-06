Seduc supera número de inscrições na 3ª edição do concurso “SuperChef da Educação” A 3ª edição do concurso “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025”, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), superou as expectativas...

Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share