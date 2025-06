Momento MT |Do R7

Sefaz abre consulta pública para elaboração do Orçamento de 2026 nesta quinta-feira (12) A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) inicia, nesta quinta-feira (12.6), a consulta pública para elaboração do...

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) inicia, nesta quinta-feira (12.6), a consulta pública para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026. Conforme o edital publicado em edição extra do Diário Oficial, o questionário ficará disponível até o dia 30 de junho no site da Sefaz.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: