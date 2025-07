Sefaz compartilha experiência com Orçamento Mulher na Câmara Municipal de Cuiabá A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) participou, nesta quinta-feira (11.7), da reunião da Comissão dos Direitos da Mulher... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h57 ) twitter

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) participou, nesta quinta-feira (11.7), da reunião da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Cuiabá para apresentar a experiência do Governo do Estado na elaboração do Orçamento Mulher. A participação atendeu a um convite da Câmara, que buscou a expertise da Sefaz justamente pelo protagonismo do Estado na adoção do orçamento temático sensível ao gênero.

