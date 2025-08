Sefaz participa do Sindipetróleo Day para debater fiscalização e cidadania fiscal no setor de combustíveis A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) será uma das instituições participantes do Sindipetróleo Day, evento voltado à discussão...

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) será uma das instituições participantes do Sindipetróleo Day, evento voltado à discussão de temas relacionados ao setor energético no Estado. O encontro será realizado nesta quinta-feira (7.8), na sede do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso (Sebrae/MT) do município de Sinop, a 480 km de Cuiabá.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: