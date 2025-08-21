Segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa será em setembro em Lucas A segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa já tem data definida para Lucas do Rio Verde. O evento, que tem como objetivo...

A segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa já tem data definida para Lucas do Rio Verde. O evento, que tem como objetivo reunir atletas com deficiência e sem deficiência, acontecerá no dia 20 de setembro. O evento é realizado pela Prefeitura e promovido e patrocinado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e pelas Loterias Caixa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em Momento MT: