Segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa será em setembro em Lucas
A segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa já tem data definida para Lucas do Rio Verde. O evento, que tem como objetivo...
A segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa já tem data definida para Lucas do Rio Verde. O evento, que tem como objetivo reunir atletas com deficiência e sem deficiência, acontecerá no dia 20 de setembro. O evento é realizado pela Prefeitura e promovido e patrocinado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e pelas Loterias Caixa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento! Leia Mais em Momento MT:
A segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa já tem data definida para Lucas do Rio Verde. O evento, que tem como objetivo reunir atletas com deficiência e sem deficiência, acontecerá no dia 20 de setembro. O evento é realizado pela Prefeitura e promovido e patrocinado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e pelas Loterias Caixa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!
Leia Mais em Momento MT: