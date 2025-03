Momento MT |Do R7

Segunda Etapa do Censo Escolar da Educação Básica Inicia em 1º de Abril A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) anuncia que a segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica, focada na ‘Situação...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) anuncia que a segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica, focada na ‘Situação do Aluno’, ocorrerá de 1º a 15 de abril. Nesta fase, as escolas poderão retificar dados sobre a situação dos alunos em 2024.

Saiba mais sobre a importância dessa coleta de dados e como ela impacta a qualidade da educação no estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: