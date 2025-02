Segundo mutirão de atendimento psicológico será realizado neste sábado (25)

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde realiza neste sábado (25), a partir das 7h, no Espaço Saúde, a segunda etapa do mutirão de atendimento psicológico. A iniciativa faz parte das ações da Campanha “Janeiro Branco”, um movimento nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional.

