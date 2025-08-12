Segundo sorteio do IPTU Premiado 2025 será realizado no dia 19 de agosto com R$ 2 mil em prêmios A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, convida a população para acompanhar o segundo sorteio da campanha...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, convida a população para acompanhar o segundo sorteio da campanha IPTU Premiado 2025, que será realizado no dia 19 de agosto (terça-feira), às 17h30, através do Instagram oficial da Prefeitura de Diamantino.

