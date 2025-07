Segurança nas pistas: PRF prende motorista sob influência de drogas na BR-364 (MT) Em 27 de julho de 2025, por volta das 16h20, a PRF realizava fiscalização no km 319 da BR-364, em Campo Verde/MT, quando abordou um... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em 27 de julho de 2025, por volta das 16h20, a PRF realizava fiscalização no km 319 da BR-364, em Campo Verde/MT, quando abordou um caminhão com combinação de semirreboques. Durante a análise do disco do cronotacógrafo, constatou-se que o condutor vinha dirigindo por cerca de 17 horas quase sem pausas. Questionado, ele alegou estar transportando diversos produtos de uma transportadora em Goiânia/GO com destino a Porto Velho/RO e admitiu o uso de rebite. Ao desembarcar, apresentava sinais de agitação, desordem nas vestes, falta de equilíbrio e movimentos repetitivos. Durante a busca veicular, foram encontrados 10 comprimidos de Nobésio (anfetamina), dois invólucros com substância análoga à cocaína (um ainda com resquícios) e uma porção de substância semelhante à maconha. O condutor confirmou o uso da cocaína e do rebite durante a viagem. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde/MT, como autor de porte de droga para consumo e de conduzir veículo sob efeito de substância psicoativa. Como não foi apresentado outro motorista habilitado, o veículo foi removido ao pátio da PRF , onde permanecera até a regularização. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Primeira-dama e presidente da Câmara retornam de missão voltada à inclusão e ao terceiro setor

Prefeitura convida população para audiência pública da LOA e da LDO

Equipe do SAE/CTA leva orientação e testagens rápidas a colaboradores dos Correios