Segurança no Cais da Ponte Velha: Dra. Mara alerta para riscos e cobra ações da Prefeitura

A segurança no Cais da Ponte Velha, um ponto turístico e de lazer importante em Cuiabá, voltou a ser pauta na Câmara Municipal. A vereadora Dra. Mara (Podemos) apresentou uma indicação parlamentar, aprovada por unanimidade, solicitando a instalação urgente de grades de proteção no local. A medida visa prevenir acidentes e garantir a segurança de pedestres, crianças e animais que frequentam a região, especialmente no trecho da Avenida da FEB, no Cais do Porto.

