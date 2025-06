Segurança Pública: Prefeitura deve implantar Núcleo de Operações com Cães em Lucas A Prefeitura de Lucas do Rio Verde estuda implantar um Núcleo de Operações com Cães (NOC) no município. Nesta quarta-feira (25), o... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h57 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde estuda implantar um Núcleo de Operações com Cães (NOC) no município. Nesta quarta-feira (25), o prefeito Miguel Vaz e comitiva visitaram o Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal, na Penitenciária de Sinop, para conhecer de perto o trabalho e treinamento com os cães. “Essa visita foi muito importante. Porque a gente viu ali o trabalho de treinamento dos cães e dos servidores da polícia penal. Buscamos diretamente o treinador do cão especializado, para ver a diversificação desses treinamentos, para o que ele serve, para quais situações pode servir esse trabalho. E isso nos interessa muito para colocar em prática lá no município”, destacou o prefeito Miguel Vaz.

