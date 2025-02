Seis caminhões de carga são autuados por trafegar fora do horário permitido Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana autuaram seis caminhões na tarde desta sexta-feira (14) por circular em via pública fora...

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana autuaram seis caminhões na tarde desta sexta-feira (14) por circular em via pública fora do horário permitido, infringindo assim o Artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os motoristas não apresentaram o AET (Autorização Especial de Trânsito), documento que autoriza o veículo pesado circular em via pública, quando necessário. A ação dos agentes de trânsito ocorreu na Avenida José Rodrigues do Prado, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, e corresponde a segunda fase da Operação Carga Pesada.

