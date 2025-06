Seis novos procuradores municipais serão empossados em Cuiabá

O prefeito Abilio Brunini e o procurador geral do município, Luiz Antônio Araújo Júnior, darão posse nesta quarta-feira (11), a seis novos procuradores do município, todos aprovados no último concurso público. A cerimônia de posse ocorrerá às 16h no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizado na Rua Dr. Mário Cardi Filho, S/N, Centro Político Administrativo.

