Sejus arrecada R$ 396 mil com leilão de veículos apreendidos no tráfico de drogas em MT A Secretaria de Estado de Justiça arrecadou R$ 396 mil com o leilão de 35 lotes de veículos apreendidos em investigações contra o tráfico...

A Secretaria de Estado de Justiça arrecadou R$ 396 mil com o leilão de 35 lotes de veículos apreendidos em investigações contra o tráfico de drogas em Mato Grosso. O leilão foi autorizado pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, especializada contra o crime organizado.

