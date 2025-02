Sejus dá posse e inicia curso de formação de novos servidores do Sistema Penitenciário de MT A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) empossou, nesta quarta-feira (05.2), 61 novos profissionais do sistema penitenciário de Mato... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h30 ) twitter

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) empossou, nesta quarta-feira (05.2), 61 novos profissionais do sistema penitenciário de Mato Grosso. O evento ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso (OAB-MT), onde também foi realizada a aula inaugural do curso de formação da Polícia Penal, que terá carga horária total de 480 horas. Dos 61 novos servidores, 57 são policiais penais e quatro são profissionais de nível superior no perfil de enfermagem.

Saiba mais sobre este importante passo para a segurança pública em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

