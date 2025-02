Sejus e Funac entregam 360 kits de higiene para detentas da penitenciária Ana Maria do Couto A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e a Fundação Nova Chance (Funac) entregaram, nesta segunda-feira (27.1), 360 kits de higiene... Momento MT|Do R7 29/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e a Fundação Nova Chance (Funac) entregaram, nesta segunda-feira (27.1), 360 kits de higiene pessoal para as reeducandas da Penitenciária Ana Maria do Couto May, em Cuiabá. Os kits são compostos por shampoo, condicionador, desodorante, esponja para banho, aparelho de barbear, escova de dentes, escova de cabelo, creme dental, toalha de banho, sabonetes líquido e em barra, absorventes e uma bolsa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura realiza intervenção emergencial para conter fissura no Jardim Cuiabá

MT Par abre edital para credenciamento de residenciais participarem do SER Família Habitação

Confaz aumenta ICMS da gasolina em R$ 0,10 por litro; alíquota de R$ 1,47 é a mesma para todos os Estados