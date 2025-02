Sejus entrega coletes balísticos e algemas para policiais penais de Cuiabá e Várzea Grande A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) entregou, nesta quinta-feira (30.1), 370 coletes balísticos e 40 algemas para policiais penais... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) entregou, nesta quinta-feira (30.1), 370 coletes balísticos e 40 algemas para policiais penais lotados na Penitenciária Central do Estado (PCE), na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May e no Centro de Ressocialização de Várzea Grande.

Saiba mais sobre essa importante entrega e como ela impacta a segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende agressor que descumpria medidas protetivas de forma reiterada

Polícia Civil prende em flagrante homem que invadiu trabalho da ex-mulher e tentou matá-la

Em balanço da gestão, 1º vice-presidente da Câmara destaca análise de 8 mil requerimentos de informação