Sejus realiza curso de corte e costura para detentos na Penitenciária de Sinop por meio do SER Família Capacita Detentos da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, de Sinop (a 500 km de Cuiabá), deram início, nesta segunda-feira (... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h06 )

Detentos da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, de Sinop (a 500 km de Cuiabá), deram início, nesta segunda-feira (27.1), ao projeto Reconstruindo Sonhos, um curso de corte e costura realizado dentro da unidade prisional. Ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em parceria com o projeto SER Família Capacita 2025, o curso terá duração de 20 dias. As aulas ocorrerão de segunda a sexta, em período integral, dentro da penitenciária, com aulas teóricas e práticas. Ao todo, 20 Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) estão inscritas no curso.

