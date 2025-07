Sejus realiza vistoria em unidade prisional de MT em operação nacional; nenhum material ilícito foi encontrado

Momento MT |Do R7

A oitava fase da Operacão Nacional Mute, realizada simultaneamente nesta semana em unidades prisionais dos 26 Estados do país e no Distrito Federal, não identificou aparelhos celulares e outros ilícitos na unidade de Mato Grosso vistoriada, localizada em Barra do Bugres.

