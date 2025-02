Sejus vistoria celas e unidades na Penitenciária Central do Estado Equipe da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) realizou, nesta quinta-feira (30.1), uma vistoria nas celas e unidades da Penitenciária... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h27 ) twitter

Equipe da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) realizou, nesta quinta-feira (30.1), uma vistoria nas celas e unidades da Penitenciária Central do Estado (PCE). O secretário Vitor Hugo Bruzulato Teixeira liderou a visita. O objetivo da vistoria foi conferir o sistema de segurança da unidade, as necessidades e como estão as mudanças realizadas depois do programa Tolerância Zero às Facções Criminosas.

Para mais detalhes sobre a vistoria e as condições da penitenciária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

