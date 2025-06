Seleção Brasileira inicia preparação para enfrentar o Paraguai na Neo Química Arena

Momento MT |Do R7

A Seleção Brasileira deu o pontapé inicial em sua preparação para o decisivo confronto contra o Paraguai nesta sexta-feira, utilizando as instalações do CT Joaquim Grava, pertencente ao Corinthians. A partida, válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, está marcada para a próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

