Seleção Brasileira inicia treinos na Granja Comary para decisivos duelos das eliminatórias A Seleção Brasileira realizou na tarde desta segunda-feira (1º) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o primeiro treino para as partidas... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 01h36 (Atualizado em 02/09/2025 - 01h36 ) twitter

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta segunda-feira (1º) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o primeiro treino para as partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa. Cinco atletas convocados vão se apresentar até esta terça-feira (2). São eles: Alisson, Gabriel Magalhães, Caio Henrique, Raphinha e Gabriel Martinelli.

