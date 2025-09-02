Logo R7.com
Seleção Brasileira inicia treinos na Granja Comary para decisivos duelos das eliminatórias

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta segunda-feira (1º) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o primeiro treino para as partidas...

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta segunda-feira (1º) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o primeiro treino para as partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa. Cinco atletas convocados vão se apresentar até esta terça-feira (2). São eles: Alisson, Gabriel Magalhães, Caio Henrique, Raphinha e Gabriel Martinelli.

