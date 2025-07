Seleção de futsal feminino recebe apoio e estrutura para disputar medalhas no mato-grossense A prefeitura de Várzea Grande permitiu que a delegação embarcasse em transporte de qualidade, um ônibus de 32 lugares. As atletas ganharam... Momento MT|Do R7 12/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h57 ) twitter

A prefeitura de Várzea Grande permitiu que a delegação embarcasse em transporte de qualidade, um ônibus de 32 lugares. As atletas ganharam uniformes novos para passeio e para uso nas partidas oficiais, todos com recursos oriundos da gestão Flávia-Tião. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) – via Superintendência Municipal de Esportes -, ofertou todo suporte para a seleção feminina de futsal que representa o Município nos Jogos Escolares/Estudantis Mato-grossenses 2025, disputado em Lucas do Rio Verde (a 340 quilômetros de distância), na região médio norte de Mato Grosso. A competição começou no dia 10 e segue até o dia 17.

