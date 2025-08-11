Seleção Luverdense de Voleibol Unilasalle é campeã invicta dos Jogos Universitários Mato-grossenses 2025 A Seleção Luverdense de Voleibol Unilasalle fez história ao conquistar, de forma invicta, o título dos Jogos Universitários Mato-grossenses...

A Seleção Luverdense de Voleibol Unilasalle fez história ao conquistar, de forma invicta, o título dos Jogos Universitários Mato-grossenses 2025. A competição foi realizada entre os dias 7 e 10 de agosto, em Cuiabá, reunindo atletas universitários de diversas instituições do estado.

