Seleção Luverdense de Voleibol Unilasalle é campeã invicta dos Jogos Universitários Mato-grossenses 2025
A Seleção Luverdense de Voleibol Unilasalle fez história ao conquistar, de forma invicta, o título dos Jogos Universitários Mato-grossenses 2025. A competição foi realizada entre os dias 7 e 10 de agosto, em Cuiabá, reunindo atletas universitários de diversas instituições do estado.
