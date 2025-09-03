SELEÇÃO PARA FORMADORES DO PROGRAMA PROLEEI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS ABRE SELEÇÃO PARA FORMADORES DO PROGRAMA PROLEEI A Secretaria Municipal de... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h58 ) twitter

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS ABRE SELEÇÃO PARA FORMADORES DO PROGRAMA PROLEEI A Secretaria Municipal de Educação e Cultura abriu inscrições para a seleção e cadastro reserva de professores(as) que desejam atuar como Formadores Municipais no Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), ligado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O processo é voltado a profissionais efetivos da área da Educação Infantil, com experiência mínima de um ano e formação em Pedagogia ou Normal Superior. Os selecionados irão atuar na formação continuada de educadores, com carga horária semanal de 20 horas e bolsa mensal no valor de R$ 1.200,00, paga pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As inscrições devem ser realizadas nos dias 03 e 04 de setembro de 2025, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, das 7h as 11h e das 13h as 17h. Todo o cronograma e requisitos estão disponíveis no edital completo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

