Seleção pública para o financiamento de projetos de desenvolvimento e inovação da aquicultura e pesca artesanal

Na próxima segunda-feira (25), a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, irá realizar a apresentação da Chamada Pública “Soluções Tecnológicas para Aumento da Produtividade na Agricultura Familiar, Aquicultura e Pesca Artesanal”. A iniciativa disponibiliza recursos financeiros para o desenvolvimento de inovações e apoio para soluções tecnológicas voltadas à esses setores.

