Seletivo da Seduc para assistente de educação especial: resultado preliminar é divulgado

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) divulgou, na tarde desta terça-feira (24.6), o resultado preliminar de análise curricular no seletivo de assistente de educação especial. Confira AQUI a lista. Com a divulgação do resultado preliminar, inicia nesta quarta-feira (25.6) o curso de formação dos candidatos no processo seletivo. A capacitação abordará temas como atribuições do cargo, autonomia do estudante e ética profissional. O início das atividades nas unidades escolares está previsto para o dia 22 de julho.

