Seletivo para cursos técnicos da Secitei recebe 4.660 inscrições

Momento MT |Do R7

O processo seletivo para cursos técnicos gratuitos, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), recebeu 4.660 inscrições, que se encerraram neste domingo (15.6). Ao todo, são ofertadas 1.160 vagas nas capacitações que serão realizadas nas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) em 15 municípios de Mato Grosso.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as oportunidades e detalhes do processo seletivo!

Leia Mais em Momento MT: