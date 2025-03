“Sem o subsídio do Governo de MT, não seria possível adquirir uma casa com a renda que temos”, afirma morador de Campos de Júlio O casal Rodolfo e Marcian Nunes realizou o cadastro no programa SER Família Habitação e está em busca de uma das 200 casas que serão... Momento MT|Do R7 16/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h05 ) twitter

O casal Rodolfo e Marcian Nunes realizou o cadastro no programa SER Família Habitação e está em busca de uma das 200 casas que serão construídas no bairro São Sebastião, em Campos de Júlio. Eles são naturais de Vila Bela da Santíssima Trindade e moram na cidade há seis anos. Mudaram-se em busca de oportunidades de trabalho e, agora, aguardam ansiosos pelo resultado da avaliação para saber se estão aptos a receber o subsídio de até R$ 20 mil, concedido pelo Governo de Mato Grosso, para aquisição da moradia própria.

