Sema abre inscrições para 2º Workshop Estadual sobre Segurança de Barragens em Sinop

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está com inscrições abertas para o 2º Workshop Estadual sobre Segurança de Barragens...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está com inscrições abertas para o 2º Workshop Estadual sobre Segurança de Barragens, que será realizado no dia 3 de setembro de 2025, das 8h30 às 17h, no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Sinop.

