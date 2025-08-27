Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) abriu inscrições para atendimento na primeira ação do "CAR Digital 2.0 em campo", que ocorrerá nos dias 02 a 05 de setembro, das 8h às 18h, na sede do Sindicato Rural de Sinop. Com a inscrição, o proprietário rural e os profissionais técnicos poderão indicar o dia e o turno que gostariam de ser atendidos.
