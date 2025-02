Sema abre inscrições para composição de quatro Comitês de Bacias Hidrográficas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) abriu as inscrições para integrantes de quatro Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) de Mato Grosso. Os comitês com vagas disponíveis são do Rio Arinos, dos Afluentes do Alto Araguaia, do Rio Cabaçal e do Rio Jauru. Podem se candidatar entidades municipais, estaduais, federais de ensino e pesquisa como representantes do Poder Público, assim como correspondentes da Sociedade Civil através de segmentos variados, incluindo indústria, mineração, agropecuária, hidroeletricidade, pesca, turismo, além de instituições privadas de ensino e pesquisa, organizações não governamentais (ONGs), sindicatos, cooperativas e outras organizações.

