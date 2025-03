Sema abre inscrições para curso de Gestão Ambiental em Sorriso

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) está com inscrições abertas para o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Ambiental Municipal, que será realizado em Sorriso, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso, entre os dias 8 e 10 de abril.

