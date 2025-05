Sema aplica multa de R$ 200 mil durante operação de combate à mineração ilegal no norte de MT A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), realizou uma operação... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h24 ) twitter

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), realizou uma operação de fiscalização ambiental para o combate à mineração ilegal na região norte do estado de Mato Grosso. As penalidades totalizaram aproximadamente R$ 200 mil em multas.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de combate à mineração ilegal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

