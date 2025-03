Sema apreende madeira irregular em depósitos e aplica multa de mais de R$ 73,7 mil a proprietário A Diretoria da Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) de Cáceres apreendeu 179,14 metros cúbicos de... Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 13h25 ) twitter

A Diretoria da Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) de Cáceres apreendeu 179,14 metros cúbicos de madeiras nativas irregulares em dois depósitos no município de Reserva do Cabaçal. Foram necessários 16 caminhões caçamba de 10 metros e dois caminhões prancha para transportar a madeira apreendida. De acordo com as informações da unidade, além da apreensão da madeira irregular, foram lavrados autos de embargo, de interdição e aplicação de multa no valor de R$ 73.757,00. O proprietário dos dois depósitos não apresentou à equipe de fiscalização os alvarás para funcionamento e nem os documentos que comprovariam a origem da madeira, como guias florestais, notas fiscais e declaração de venda de produto florestal. Originada de diversas espécies florestais, as madeiras apreendidas haviam sido serradas em vigas, caibros, ripas, réguas, pranchas e palanques. Os autos de apreensão foram lavrados nos dias 11 e 13 de março. Toda a madeira apreendida foi encaminhada para os municípios de Mirassol D´oeste, Fiqueirópolis D'Oeste e São José dos Quatro Marcos, que serão os fiéis depositários. A apreensão foi efetivada após denúncia anônima realizada junto à Ouvidoria da Sema.

