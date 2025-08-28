Sema apresenta estratégias do Governo do Estado para conciliar produção e sustentabilidade ambiental A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apresentou nesta quinta-feira (28.8), na abertura do VII Simbov – Simpósio Mato-grossense...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apresentou nesta quinta-feira (28.8), na abertura do VII Simbov – Simpósio Mato-grossense de Bovinocultura de Corte as estratégias implementadas pelo Governo do Estado para conciliação da produção com a sustentabilidade ambiental. Aproximadamente 350 pessoas, entre pesquisadores, profissionais e estudantes do setor pecuário, participam do evento, que segue até sábado (30), na Universidade Federal de Mato Grosso.

