Sema autoriza hidrelétrica a reduzir volume do reservatório
Para garantir a segurança da barragem localizada em Colíder, a secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) autorizou a Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder a reduzir o volume do reservatório em 17 metros. Não existe risco de rompimento da barragem, sendo esta uma medida preventiva, visando a segurança da estrutura. Equipe técnica da Pasta acompanhará o passo a passo do processo in loco. o esvaziamento do reservatório terá duração de 33 dias, sendo realizado o rebaixamento de meio metro por dia. O empreendimento também será responsável pelo acionamento de equipes de resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de peixe.
Para garantir a segurança da barragem localizada em Colíder, a secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) autorizou a Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder a reduzir o volume do reservatório em 17 metros. Não existe risco de rompimento da barragem, sendo esta uma medida preventiva, visando a segurança da estrutura. Equipe técnica da Pasta acompanhará o passo a passo do processo in loco. o esvaziamento do reservatório terá duração de 33 dias, sendo realizado o rebaixamento de meio metro por dia. O empreendimento também será responsável pelo acionamento de equipes de resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de peixe.
