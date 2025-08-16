Sema autoriza hidrelétrica a reduzir volume do reservatório Para garantir a segurança da barragem localizada em Colíder, a secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) autorizou a Usina Hidrelétrica... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para garantir a segurança da barragem localizada em Colíder, a secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) autorizou a Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder a reduzir o volume do reservatório em 17 metros. Não existe risco de rompimento da barragem, sendo esta uma medida preventiva, visando a segurança da estrutura. Equipe técnica da Pasta acompanhará o passo a passo do processo in loco. o esvaziamento do reservatório terá duração de 33 dias, sendo realizado o rebaixamento de meio metro por dia. O empreendimento também será responsável pelo acionamento de equipes de resgate de ictiofauna, para evitar a mortandade de peixe. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Pesquisadores de Mato Grosso buscam eliminar Salmonella em peixes nativos

Três adolescentes são conduzidas à delegacia por falsa comunicação de crime

Angélica e Luciano Huck prestigiam festa de 30 anos de Bruna Marquezine: ‘Celebrar’