Sema conclui curso com aula prática de resgate e manejo de animais no Cempas da UFMT Os participantes do II Simpósio de Manejo e Contenção de Animais Silvestres em Eventos Climáticos Extremos, evento promovido pela Secretaria...

Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share