Sema contribui para melhorias implementadas no monitoramento reprodutivo de peixes em 2023 e 2024

Na última reunião ordinária do Conselho Estadual de Pesca (Cepesca), realizada em 10 de abril, em que foi definido o período de defeso da piracema de 2025, foram apresentados os avanços no monitoramento reprodutivo dos peixes de interesse pesqueiro, realizados com apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Os dados contribuem para a precisão das informações obtidas sobre as atividades reprodutivas das espécies e subsidia a decisão do Conselho sobre manter o mesmo período de defeso. Saiba mais sobre as melhorias no monitoramento reprodutivo de peixes e seu impacto consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: ALMT lamenta o falecimento do servidor Paulo de Tarso Carvielli

