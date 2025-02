Sema devolve à natureza tamanduá-bandeira resgatado em setembro de 2024

Momento MT |Do R7

Um tamanduá-bandeira macho foi solto nesta semana pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) no Pantanal, em Poconé. O animal foi resgatado de uma mata em chamas em Várzea Grande no dia 2 de setembro de 2024 pela polícia ambiental, com a maioria dos pelos das costas e cauda queimados, além de parte das coxas e quatro patas, mas sem perda das garras.

