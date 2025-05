Sema e Dema apreendem 235 quilos de pescado em Barão de Melgaço após denúncia A Coordenadoria de Fiscalização de Fauna da Sema (Sema), em conjunto com a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) apreendeu... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Coordenadoria de Fiscalização de Fauna da Sema (Sema), em conjunto com a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) apreendeu 235 quilos de pescado, entre eles 36 pintados e 2 cacharas, que são espécies de captura proibida pela legislação vigente. O flagrante ocorreu no município de Barão de Melgaço e a infratora foi multada em R$31,5 mil.

Para mais detalhes sobre essa apreensão e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CSMP divulga lista de inscritos

Fernanda Brum lamenta morte do pai nas redes sociais: ‘Coração em lágrimas’

Grávida, Bruna Biancardi encanta com sessão de fotos: ‘Minhas meninas’