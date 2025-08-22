Sema e MPE notificam frigorífico a promover adequações para evitar propagação de odor
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e a Promotoria de Justiça de Matupá, município distante 682 km de Cuiabá, realizaram inspeção conjunta em um frigorífico na região para verificar se a unidade está adotando as medidas recomendadas pelo órgão ambiental para evitar a propagação de mau cheiro oriundo da atividade desenvolvida pelo estabelecimento.
